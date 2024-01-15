В Defence Express оценили, на сколько километров могли видеть эти глаза, и правда ли, что А-50 мог помогать уничтожать F-16.

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Пропаганда сделала из А-50 технику типа "аналогов нет", но это неправда

Оккупанты утверждали, что А-50 "видит" на 400 километров, а все благодаря главному инструменту самолета –радиолокационному комплексу "Шмель-М". Сам он якобы мог замечать истребители в 400 километрах и в 600 километрах на значительной высоте.

Наземные цели советский А-50 якобы мог обнаруживать на дальности в 300 километров, а модернизированному А-50У приписывали заоблачные возможности.

Впрочем, в Defence Express отметили: на официальном сайте минобороны России указана дальность обнаружения истребителей только в 220 – 240 километров. Но даже эта цифра может быть ниже, поскольку МО не указало высоту цели.

О, мягко говоря, преувеличении возможностей А-50 говорит красноречивый факт. Если бы самолет действительно видел на 400 километров, россиянам не нужно было бы держать его у линии фронта. Один самолет мог бы быть над оккупированным Крымом, второй – над Курском, третий – на территории Беларуси.



Где мог бы размещаться А-50, если бы он действительно видел на растиражированные 400 километров / Инфографика Missilemap

Россияне верили, что А-50 поможет уничтожить F-16

Самолет якобы мог наводить ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-400 на дальность в 380 километров.

Как А-50, согласно заявлениям оккупантов, мог уничтожить F-16:

А-50 находит цель на такой дальности;

передает ее данные на С-400;

С-400 пускает ракету 40Н6 в район цели;

ракета ищет цель собственной радиолокационной головкой.

Но оказалось, что А-50 не может видеть столь далекие цели. А значит, и уничтожать F-16. Шах и мат, пропаганда!

Сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем – это не только о первом в истории случае или о более чем профессиональной и крайне рискованной операции, когда необходимо было действовать не просто в прифронтовой зоне, а в считанных километрах от "нуля". Это и об уничтожении мифа об уникальных возможностях российского самолета А-50,

– подытожили в Defence Express.

Первое в истории сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения