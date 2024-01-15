Информацию о сбитии двух российских бортов 15 января официально подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный. Накануне российские пропагандисты в один голос жаловались о потерях, а украинское командование давало интересные намеки.

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ВСУ творят историю

Вечером 14 января над Азовским морем был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также уничтожен воздушный командный пункт Ил-22М. Это стало выдающимся достижением украинской армии, поскольку никто и никогда не сбивал самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Обычно борта ДРЛВ пытаются держаться подальше от переднего края и не заходить в зону действия противовоздушной обороны. Кроме того, от нападения истребителей их всегда обороняет сопровождение – вместе с тем А-50 приводит борта на цель. В целом самолеты А-50 способны видеть цели на расстоянии до 400 километров – при этом не только те, которые находятся в воздухе, но и наземные объекты.

Важно! Доподлинно неизвестно, чем именно удалось сбить столь важный "трофей", однако, вероятно, что это был так называемый "блуждающий Patriot". Он может поражать цели на расстоянии до 160 км. При его расположении близко к фронту он может доставать цели у береговой линии Азовского моря.

Вероятный радиус действия "блуждающего Patriot" / Фото Defence Express

Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 состоит из 15 – 16 человек, из которых около 10 операторов. Вероятно, они видели приближение украинской ракеты, однако ничего не могли поделать. Этот самолет физически не может делать эффективные зенитные маневры.

В то же время А-50 в дефиците у россиян, ведь на бумаге у них всего 9 таких бортов – 3 еще советских и 6 модернизированных. Однако сколько на самом деле в летном состоянии неизвестно.

Сбиение самолетов над Азовским морем