Военный эксперт Петр Черник проанализировал 24 Каналу последние воздушные потери оккупантов, объяснив, как они повлияют на способность россиян запускать ракеты.
Обратите внимание Мы предупреждали, – в ВСУ прокомментировали возможное сбивание А-50 над Азовским морем
Как потеря А-50 и "сушек" повлияет на ракетные обстрелы
Уменьшение российской авиации заметно растет, что усложняет оккупантам запуск ракет. Только за 22 и 25 декабря 2023 года на южном направлении украинские воины уничтожили 5 самолетов Су-34 и один Су-30МС. Также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что украинские защитники сбили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и командный пункт Ил-22М.
Каждый ракетный пуск – это серьезно. Даже одна ракета, которая "прорывает" нашу оборону (крайне опасна – 24 Канал). Те же Х-101 имеют 400 килограммов боевой части. Здесь для нас есть улучшения. Следующие пуски с Юга будет гораздо труднее делать,
– подчеркнул Петр Черник.
Поскольку каждая ракета нуждается в "целесопровождении", которое Силы обороны существенно усложнили. Впрочем, не стоит надеяться, что россияне расслабились. У них еще 7 полноценных рабочих бортов А-50.
Напомним, год назад в Беларуси удалось повредить один А-50. Состояние самолета до сих пор неизвестно, потому что сложно восстановить 20-тонный локатор.
От 7 бортов нельзя отменять опасности, но теперь оккупанты будут гораздо осторожнее. Машины будут работать с большего расстояния, а это усложнит качественное наведение ракеты,
– резюмировал военный эксперт.
Чем важен А-50 для врага
По словам Черника, именно А-50 "подсвечивают" самолетам Ту-95МС пуски крылатых ракет Х-101 или Х-555 и Ту-22М3 пуски гиперзвуковых ракет Х-22Н, сбивание которых не зафиксировано на официальном уровне.
Заметим, что россияне больше не смогут построить подобные воздушные суда, потому что в целом у них было на вооружении около 9 самолетов А-50 в различных модификациях.
Это острая финансовая потеря. Такая машина стоит более 330 миллионов долларов – это очень много. Раз такое случилось, это означает, что уровень нашей технологической способности для уничтожения таких целей существенно вырос. Чем сбили? К версиям не будем прибегать пока не будет официального подтверждения,
– сказал военный эксперт.
Актуальная информация об уничтожении А-50 и Ил-22М
- Украинские военные вечером, 14 января, сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и воздушный командный пункт Ил-22М.
- Около 21:00 воздушный командный пункт Ил-22М осуществлял дежурство в районе Стрелкового в Херсонской области, где и был подбит. Впоследствии стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета А-50, дежурившего в районе Кирилловки в Запорожской области.
- Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук прокомментировал сбивание бортов, написав в своем телеграм-канале "это вам за Днепр! Горите в аду, изверги!".
- Авиационный эксперт Валерий Романенко назвал ущерб А-50 наибольшей потерей врага в воздухе. Поскольку этот самолет – летучий радар, оборудованный радиолокационной станцией. Судно на малых высотах подходит к линии фронта, что делает невозможным работу украинской авиации.