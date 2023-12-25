Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, как удалось сбить три российских Су-34 на Южном направлении, Су-34 в Донецкой области и Су-30СМ над акваторией Черного моря.

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Первый момент

Игнат отметил, что самолетопад под рубрикой "Вечного полета, братья" ведет командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем телеграм-канале. Военачальник любит немного поднять настроение украинцам сбитыми самолетами и уничтоженными российскими летчиками.

Украинские военные сбили российские самолеты, потому что вражеские самолеты очень близко и высоко подлетают к линии боевого столкновения, чтобы сбросить управляемую авиабомбу массой 500 килограммов на большую глубину обороны украинских военных.

Россияне запускают КАБы с высоты более 10 тысяч метров и расстояния до линии фронта около 50 километров. Благодаря инерции, что бомба быстро летит и ее свысока сбрасывают, она планирует и пролетает 70 километров, постоянно снижая высоту. То есть, залетает на 20 километров за линию фронта.

Очень хочется российскому военному руководству наносить эти удары на большее расстояние, чем глубина 20 километров, хотят как можно дальше доставать в тылы наши. Ну, и дают задание пилотам немного ближе подлетать. Пилоты должны выполнять, поэтому попадают в такие неприятные ситуации, когда их сбивают,

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Второй момент

Юрий Игнат отметил, что Украина уже долгое время имеет современное оружие, которое способно бить на большие расстояния, чем старые советские системы. Поэтому вполне вероятно, что сбить российские самолеты помогли зенитно-ракетные комплексы Patriot или SAMP/T.

"Речь идет о 5 бортах и недавно Су-24М сбили на Одесском направлении. Очень нагло и близко подлетел к береговой линии, поэтому был уничтожен и это даже признали россияне", – отметил Игнат.

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Украине нужно больше дальнобойных систем, а также достичь воздушного паритета, который получится благодаря F-16. Когда истребители прибудут в наше государство, они дополнят воздушный щит и тогда оккупанты перестанут терроризировать украинцев КАБами и другим вооружением.

ВСУ уничтожают вражескую авиацию