Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, як вдалося збити три російських Су-34 на Південному напрямку, Су-34 на Донеччині та Су-30СМ над акваторією Чорного моря.

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Перший момент

Ігнат зазначив, що літакопад під рубрикою "Вечного полета, братья" веде командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі. Воєначальник любить трішечки підняти настрій українцям збитими літаками та знищеними російськими льотчиками.

Українським військовим вдалося ліквідувати російські літаки, бо вони підлітають дуже близько та високо до лінії бойового зіткнення, щоб скинути керовану авіабомбу масою 500 кілограмів на більшу глибину оборони українських військових.

Росіяни запускають КАБи з висоти понад 10 тисяч метрів та відстані до лінії фронту близько 50 кілометрів. Завдяки інерції, що бомба швидко летить та її звисока кидають, вона планує і пролітає 70 кілометрів, знижуючи постійно висоту. Тобто залітає на 20 кілометрів у глибину нашої оборони.

Дуже хочеться російському військовому керівництву завдавати цих ударів на більшу відстань, ніж глибина 20 кілометрів, хочуть якомога далі діставати в тили наші. Ну, і дають завдання пілотам трішки ближче підлітали, можливий такий варіант. Пілоти мусять виконувати, тому попадають в такі неприємні ситуації, коли їх збивають,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Другий момент

Юрій Ігнат зазначив, що Україна вже тривалий час має сучасну зброю, яка здатна бити на більші відстані за старі радянські системи. Тому, цілком імовірно, що збити російські літаки допомогли зенітно-ракетні комплекси Patriot або SAMP/T.

"Мовиться про 5 бортів та не так давно Су-24М збили на Одеському напрямку. Дуже нахабно й близько підлетів до берегової лінії, тому був знищений і це навіть визнали росіяни", – зазначив Ігнат.

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Україні потрібно більше далекобійних систем, а також досягнути повітряного паритету, який здобудеться завдяки F-16. Коли винищувачі прибудуть до нашої держави, вони доповнять повітряний щит і тоді окупанти перестануть тероризувати українців КАБами та іншим озброєнням.

ЗСУ нищать ворожу авіацію