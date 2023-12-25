Збиття ворожого винищувача-бомбардувальника підтвердили у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.
До речі Ще мінус один російський літак: Олещук розповів про збиття Су-34
Російський Су-30 знищено
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30,
– зазначили в Генштабі.
Зауважимо, що напередодні, 22 грудня, наші захисники збили 3 російські літаки Су-34. Після цього окупанти значно менше застосовують авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Що відомо про збиття винищувача-бомбардувальника
- О 22:30 Командувач Повітряних сил повідомив, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі. Микола Олещук зазначив, що матеріали об'єктивного контролю вивчають, аби знати точно, уражена ціль чи ні.
- Зауважимо, що російські загарбники на Святвечір цинічно атакували Україну. Зокрема, вибухи прогриміли на Одещині. Перед цим Повітряні сили попереджали про ворожу ракету.
- Далі окупанти запустили "Шахеди".