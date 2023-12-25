Збиття ворожого винищувача-бомбардувальника підтвердили у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Російський Су-30 знищено

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30,

– зазначили в Генштабі.

Зауважимо, що напередодні, 22 грудня, наші захисники збили 3 російські літаки Су-34. Після цього окупанти значно менше застосовують авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Що відомо про збиття винищувача-бомбардувальника