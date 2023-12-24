Як повідомили кореспонденти 24 Каналу, в Одесі впродовж кількох хвилин пролунало кілька вибухів. Причому пролунали вони під час оголошення повітряної тривоги. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в місті.

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Що відомо про атаку Одеси

21:27 Стало відомо про те, що в Одесі пролунав перший вибух. В ту ж хвилину в області пролунала повітряна тривога, попереджаючи про загрозу з неба. У Повітряних силах звернулися до мешканців Одеси, зазначивши, що летить ракета. Ще через хвилину кореспонденти 24 Каналу зауважили, що знову почули вибухи.

21:33 На Одещині оголосили відбій повітряної тривоги. Закликаємо бути обережними, покидаючи укриттів.

21:39 На Одещині знову оголосили повітряну тривогу. Закликаємо бути максимально обережними та перебувати в укриттях, адже це може врятувати вам життя. Тривогу оголосили у зв'язку з загрозою атаки "Шахедами". Не ігноруйте!

21:40 Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців: "Одеський район, будь ласка, знову пройдіть в укриття та перебувайте там до відбою! Це важливо!"

21:54 Кореспонденти 24 Каналу кажуть, що знову пролунав вибух. Але він був слабким у порівнянні з тими, які чули пів години тому.

Це важливо! Під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укриттях. Залишайтеся там доти, поки не оголосять відбою. Також пам'ятайте, що не можна знімати та викладати у мережу роботу повітряної тривоги. Не співпрацюйте з ворогом своїми несвідомими діями.

Росіяни атакують "Шахедами"

Російські військові також запустили дрони-камікадзе. О 21:45 Повітряні сили звернулися до українців і зауважили, що декілька груп "Шахедів" рухаються у напрямку Одеси до Чорноморська з Чорного моря.

Паралельно загроза атаки дронами-камікадзе фіксується й в інших регіонах. Так, о 21:47 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" зайшли у Хмельницьку область та наближаються до Старокостянтинова.

Звернімо увагу, що повітряна тривога у зв'язку з атакою дронами-камікадзе оголошена у низці областей. Станом на 21:50 – на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Вінниччині, Хмельниччині та Житомирщині.