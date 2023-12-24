Про те, що у Кропивницькому пролунали вибухи, написали кореспонденти Суспільного. Передували цьому повідомлення від Повітряних сил про те, що ворог спрямував ракети на місто.

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Що відомо про атаку Кропивницького

19:17 у Суспільному написали, що у Кропивницькому чули звуки вибухів. Звернімо увагу, що на той момент у регіоні звучала повітряна тривога. У ту ж хвилину Повітряні сили написали, що ракета летить на Кропивницький.

19:18 кореспонденти Суспільного повідомили, що вибух пролунав вдруге у Кропивницькому.

Звернімо увагу! Станом на 19:27 повітряну тривогу оголосили у кількох регіонах України. Мовиться про Кіровоградську, Миколаївську та Херсонську області. Причому пов'язана вона також з атакою дронами-камікадзе, які ворог запустив з півострова Крим.