Про те, що у Кропивницькому пролунали вибухи, написали кореспонденти Суспільного. Передували цьому повідомлення від Повітряних сил про те, що ворог спрямував ракети на місто.
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Що відомо про атаку Кропивницького
19:17 у Суспільному написали, що у Кропивницькому чули звуки вибухів. Звернімо увагу, що на той момент у регіоні звучала повітряна тривога. У ту ж хвилину Повітряні сили написали, що ракета летить на Кропивницький.
19:18 кореспонденти Суспільного повідомили, що вибух пролунав вдруге у Кропивницькому.