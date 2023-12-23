Після відбою тривоги очільник ОВА розповів про наслідки російської атаки. Андрій Райкович констатував, що це був масований ракетний удар.
До теми Кіровоградщина була під масованим ракетним ударом: як відпрацювала ППО
Які наслідки ракетного обстрілу
Посадовець зазначив, що відпрацювали захисники неба. Знищили цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом.
Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня,
– повідомив голова Кіровоградської ОВА.
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