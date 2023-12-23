У мережі повідомляють, що вибухи у Кривому Розі чули до сирени. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Окупанти атакували ракетами

О 09:58 Суспільне повідомило про вибухи у Кривому Розі. Опісля на території Дніпропетровської області оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

Вже о 10:01 у місті чули повторні вибухи. За кілька хвилин до цього моніторингові канали писали про велику кількість балістичних цілей з Півдня. Зазначали, про цілі з Криму. Окрім того, Monitor писав про виходи ворожих С-300 з тимчасово окупованої території Херсонщини.

О 10:09 моніторингові канали написали, що в небі над Кривим Рогом фіксується розвіддрон.

О 10:17 ЗМІ повідомили про вибухи у Кропивницькому. Тривога там триває з 09:55.

О 10:18 монітори писали про дві С-400 на Кропивницький. Також зазначали, що ціль з Криму курсує над Херсонщиною знову у бік Кропивницького.

Вже о 10:23 у Кропивницькому пролунали повторні вибухи.

Друзі! Нічого не знімаємо і не викладаємо в мережі!

– закликав голова Кіровоградської ОВА.

У мережі повідомляють, що після вибухів у Кривому Розі піднявся дим.

Згодом голова Ради оборони Олександр Вілкул написав: "Щодо вибухів, що чули. Все рівно".

Кропивницький – в укриття!

– наголосили в Повітряних силах о 10:43.

Очільник ОВА закликав в жодному разі не ігнорувати тривогу. А вже о 10:45 у Кропивницькому знову пролунали вибухи. До речі, перед цим монітори писали про виходи балістики з Джанкою. Повторні вибухи – о 10:47.

Згодом "Кримський вітер" написав про пуск ще однієї ракети з Красноперекопського району.

У мережі повідомляють, що, попередньо, росіяни випустили 5 ракет з С-400. Одну – на Кривий Ріг, 4 – на Кропивницький. Однак, офіційної інформації ані від Повітряних сил, ані від місцевої влади наразі немає.

Об 11:15 Райкович повідомив про відбій тривоги в Кіровоградській області.

Відбій загрози,

– повідомили у Повітряних силах об 11:19.

Станом на 11:29 тривога на Дніпропетровщині триває.

Зауважимо, що з вечора 22 грудня й до опівночі 23 грудня окупанти атакували "Шахедами". Усі 9 дронів збили в межах Одеської та Хмельницької областей.