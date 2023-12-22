Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 18:12. Вона пов'язана з загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед". Власне, через годину стало відомо, що в Одесі пролунали вибухи.

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В Одесі чули вибухи

О 19:11 місцеві ЗМІ написали, що в Одесі працює ППО. Передували цьому попередження, що "Шахеди" летять зі сторони Біляївки на Одесу. І що може бути гучно.

Про загрозу ударних БпЛА попереджали у Повітряних силах. О 18:14 у них з'явилося повідомлення про те, що Одеська область може бути під ударом "Шахедів". Зазначили, що дрони-камікадзе рухаються з Чорного моря у напрямку Татарбунарського району.

А вже о 18:53 написали, що з Чорного моря "Шахеди" летять у напрямку Коблево Миколаївської області, Білгород-Дністровському районі, курсом на північ, ну і, власне, у напрямку Татарбунарського району.

О 19:06 глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеського району. Він закликав їх пройти до безпечних місць і перебувати там до відбою повітряної тривоги. А о 18:55 звернувся до мешканців Білгород-Дністровського району з тим же закликом.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укриттях. Пам'ятайте про те, що "Шахеди" небезпечні не лише тоді, коли летять на ціль. Навіть їхні збиті уламки можуть загрожувати вашому життю та здоров'ю. Тому поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги, покидати укриття не варто.

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