Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 18:12. Она связана с угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед". Собственно, через час стало известно, что в Одессе прогремели взрывы.

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Россия терроризирует Украину "Шахедами"

23 декабря

00:28 Воздушные силы отметили, что отбой воздушной тревоги, связанной с атакой "Шахедами". Можно покидать укрытие.

00:18 Отбой воздушной тревоги в Винницкой области.



22 декабря

23:54 ПС ВСУ предупредили о 2 группах "Шахедов". Одна летит на границе Винницкой и Житомирской областей курсом на запад (Староконстантинов). Другая, находящаяся в южной части Хмельницкой области, изменила курс на Север. Существует вероятность, что она тоже направляется на Староконстантинов.

23:46 В Житомирской области тоже объявили воздушную тревогу.

23:22 В Хмельнитчине объявлена воздушная тревога.

23:18 По состоянию на это время уже объявлен отбой воздушной тревоги в Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях. В ВС ВСУ сообщили об отбое ракетной опасности.

23:03 В Херсонской, Николаевской и Одесской области снова объявили воздушную тревогу. На этот раз – из-за ракетной опасности.

22:55 В Сумской области тоже объявили тревогу из-за угрозы применения "Шахедов".

22:35 В Винницкой области объявили воздушную тревогу из-за вражеских дронов-камикадзе.

22:23 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в Черкасской области (Уманский район). "Шахеды" держат западный курс.

21:38 В Николаевской и Херсонской области объявили отбой.

21:36 Все 7 вражеских целей в Одесской области были сбиты. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

21:35 Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате работы ПВО по "Шахедам" взрывной волной повреждено остекление одного из учебных заведений. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

21:25 В Черкасской области звучала воздушная тревога из-за угрозы применения "Шахедов".

21:05 В Днепропетровской области объявили отбой.

20:41 В Кировоградской области тоже объявили тревогу. ПС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" через Николаевскую и Днепропетровскую области в направлении Кировоградской области.

20:40 В Николаевской области снова объявили тревогу.

20:19 Днепропетровщина "покраснела" по той же причине.

20:12 В Херсонской области объявили тревогу из-за угрозы ударных БПЛА.

19:59 В Одесской области тоже объявили отбой воздушной тревоги.

19:25 В Николаевской области объявили отбой.

18:53 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении 3 групп дронов в Одесской области. Одна из них летела с Черного моря в направлении Коблево Николаевской области, вторая тоже двигалась с Черного моря, но в направлении Татарбунарского района, а третья направлялась через Белгород-Днестровский район курсом на Север.

В Одессе слышали взрывы

В 19:11 местные СМИ написали, что в Одессе работает ПВО. Предшествовали этому предупреждения, что "Шахеды" улетают со стороны Беляевки в Одессу. И что может быть громко.

Об угрозе ударных БПЛА предупреждали в Воздушных силах. В 18:14 у них появилось сообщение о том, что Одесская область может быть под ударом "Шахедов". Известили, что дроны-камикадзе движутся с Черного моря в направлении Татарбунарского района.

А уже в 18:53 написали, что с Черного моря "Шахеды" летят в направлении Коблево Николаевской области, Белгород-Днестровском районе, курсом на север, ну и, собственно, в направлении Татарбунарского района.

В 19:06 глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одесского района. Он призвал их пройти в безопасные места и находиться там до отбоя воздушной тревоги. А в 18:55 обратился к жителям Белгород-Днестровского района с тем же призывом.

Отмечаем, что во время воздушной тревоги очень важно находиться в укрытиях. Помните о том, что "Шахеды" опасны не только тогда, когда летят на цель. Даже их сбитые обломки могут угрожать вашей жизни и здоровью. Поэтому пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги, покидать укрытие не стоит.

В ночь на 22 декабря запустили 28 "Шахедов"