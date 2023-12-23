В 19:11 местные СМИ написали, что в Одессе работает ПВО. Предшествовали этому предупреждения, что "Шахеды" улетают со стороны Беляевки в Одессу. И что может быть громко.
Об угрозе ударных БПЛА предупреждали в Воздушных силах. В 18:14 у них появилось сообщение о том, что Одесская область может быть под ударом "Шахедов". Известили, что дроны-камикадзе движутся с Черного моря в направлении Татарбунарского района.
А уже в 18:53 написали, что с Черного моря "Шахеды" летят в направлении Коблево Николаевской области, Белгород-Днестровском районе, курсом на север, ну и, собственно, в направлении Татарбунарского района.
В 19:06 глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одесского района. Он призвал их пройти в безопасные места и находиться там до отбоя воздушной тревоги. А в 18:55 обратился к жителям Белгород-Днестровского района с тем же призывом.
Отмечаем, что во время воздушной тревоги очень важно находиться в укрытиях. Помните о том, что "Шахеды" опасны не только тогда, когда летят на цель. Даже их сбитые обломки могут угрожать вашей жизни и здоровью. Поэтому пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги, покидать укрытие не стоит.
В ночь на 22 декабря запустили 28 "Шахедов"
Заметим, что в ночь на 22 декабря российские военные совершили очередную массированную атаку дронами-камикадзе. Как отметили в Воздушных силах, для нее враг использовал 28 "Шахедов". Их оккупанты запустили из районов Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда.
Чтобы отбить воздушное нападение, привлекли авиацию, зенитные ракетные подразделения, а также огневые группы как Воздушных сил ВСУ, так и Сил обороны Украины.
По результатам боевой работы удалось сбить 24 "Шахеда". Их приземлили в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.