В этих областях также отработала ПВО. О деталях ночной атаки оккупантов рассказали в ОВА, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины, взрывах и последствиях вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

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Во время тревоги на территории Хмельницкой области одной из мобильных групп уничтожен вражеский БПЛА типа Shahed.

По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали,

– сообщили в Хмельницкой ОВА.

Защитники неба ночью работали и в Ровненской области. Предварительно, также без повреждений объектов гражданской инфраструктуры.

Жертв и пострадавших нет. Данные уточняются,

– отметили в Ровненской ОВА.

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