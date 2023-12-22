В этих областях также отработала ПВО. О деталях ночной атаки оккупантов рассказали в ОВА, передает 24 Канал.
Важно Оккупанты запустили по Украине 28 "Шахедов": сколько удалось сбить ПВО
Каковы результаты работы ПВО на Западе
Во время тревоги на территории Хмельницкой области одной из мобильных групп уничтожен вражеский БПЛА типа Shahed.
По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали,
– сообщили в Хмельницкой ОВА.
Защитники неба ночью работали и в Ровненской области. Предварительно, также без повреждений объектов гражданской инфраструктуры.
Жертв и пострадавших нет. Данные уточняются,
– отметили в Ровненской ОВА.
Обратите внимание Обломки "Шахеда" попали в многоэтажку, есть пострадавшие: все о ночной атаке на Киев
Россияне массированно атаковали Юг
- Оккупанты также атаковали Юг. Там наши защитники сбили 17 "Шахедов".
- Большинство дронов агрессор направил в Николаевскую область – 10 БПЛА удалось уничтожить. Еще 4 сбили в Херсонской области, 3 – в Одесской области.
- В Силах обороны Юга рассказали, что, к сожалению, не обошлось без попаданий в Николаевской области. На одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар. К счастью, люди не пострадали.
- Кроме того, приоритетом агрессора в очередной раз была припортовая инфраструктура. Россияне пытались попасть по объектам Одесской области, связанным, в частности, с зерновым коридором.
- Наталья Гуменюк рассказала, что обломками сбитого "Шахеда" повреждено одно зернохранилище. Пожар потушили работники. Пострадавших нет.