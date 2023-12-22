За последние 6 дней это уже третий воздушный удар "Шахедами" по Киеву. Все, что известно о вражеской атаке и ее последствиях рассказывает 24 Канал.

К теме Попадание в многоэтажку в Киеве: что известно о пострадавших от атаки "Шахедами"

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Ближе к полуночи в Киеве раздались взрывы

В 22:37 в Киевской области объявили тревогу из-за угрозы вражеской атаки дронами. Уже в 23.05 сирены включили и в столице.

Ближе к полуночи в Киеве раздались взрывы. В 23:30 Воздушные силы сообщили, что в Киевской области работает ПВО.

Отметим, что отбой тревоги объявили только в 01:05.

Частичные разрушения двух домов: обломки "Шахеда" попали в многоэтажку

Уже в 23:47 начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате работы ПВО по вражеским целям, в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом. На место направили экстренные службы.

В 23:54 Виталий Кличко подтвердил, что есть попадание в жилой дом в Соломенском районе. Уточнил, что пылает на верхних этажах.

В 00:15 в МВД сообщили, что обломками поврежден 26-й этаж, в результате чего возник пожар. В нескольких квартирах выбиты окна, поврежден фасад дома.

Последствия российской атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС с телеграмму КГВА

00:34 В КГВА отметили, что возгорание в многоэтажке в Соломенском районе удалось ликвидировать.

В результате вражеской атаки на столицу зафиксированы частичные разрушения двух жилых домов — многоэтажки в Соломенском районе и частного недостроенного дома в Дарницком,

– вскоре написал мэр.

Кличко уточнил, что в Соломенском районе в результате попадания в жилой дом частично разрушены опорные стены между 24, 25 и 26 этажами. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в одной из квартир.

В Дарницком обломки БПЛА упали в частном секторе. В результате загорелся недостроенный жилой дом. Его также оперативно потушили.

Как отметили в РГА, рядом в жилых домах вылетели окна в результате взрывной волны. Также обломки повредили фасадные части и ограды.

Последствия атаки БпЛА в Дарницком районе / Фото с телеграма КГВА

Ведущий телемарафона остался без жилья

После полуночи в ряде телеграм-каналов появилась информация, что обломки попали в квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского. Позже информацию, что он остался без жилья, подтвердила его жена.

Выжили и это главное… квартиры теперь нет,

– написала Татьяна Хитрик.

Ведущий телемарафона Ковальский остался без жилья / Скриншот

Журналистам "Факты" Андрей Ковальский подтвердил эту информацию. Он с родными живы, но их квартира полностью сгорела. В своих соцсетях журналист поблагодарил всех за слова поддержки.

Друзья, всем спасибо за поддержку. Все цели – и то хорошо,

– написал он.

Андрей Ковальский поблагодарил за поддержку: смотрите видео

Что известно о пострадавших

В Дарницком районе прошел без пострадавших. К сожалению, в Соломенском они есть.

Одного пострадавшего жильца многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте,

– рассказал Виталий Кличко.

Отметим, что в КГВА также сообщали о падении обломков в Голосеевском районе. Пострадавших нет.

Реакция ОП

Руководитель ОП ночью отреагировал на атаку агрессора. Он подчеркнул, что россияне – террористы.

Они воюют с гражданскими. Россияне – это террористическая нация,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Важно! Оккупанты атаковали "Шахедами" не только столицу, но и Сумщину, Юг, в частности Одесщину и Николаевщину. В Генштабе ВСУ сообщили, что силы ПВО сбили 24 из 28 "Шахедов".