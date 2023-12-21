В 23:30 стало известно о взрывах в Киеве. Позже сообщили, что в столице работает ПВО, сбивая российские "Шахеды". А уже в 23:47 поступила информация о попадании обломков в жилой дом.

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Что известно о попадании обломков

Глава КГВА Сергей Попко отметил, что в результате работы ПВО по "Шахедам", в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом. В то же время он отметил, что информация уточняется и что на место происшествия отправились экстренные службы.

В 23:54 Виталий Кличко подтвердил, что есть попадание в жилой дом в Соломенском районе. И что на верхних этажах пылает. По состоянию на ту минуту на месте уже находятся экстренные службы.

На это уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что россияне воюют с гражданскими. Он еще раз подчеркнул, что россияне – террористическая нация.

В КГВА в 00:00 уточнили, что на месте попадания работает подразделение ГСЧС. В то же время подчеркивают, что в столице раздается воздушная тревога и что работает ПВО. Следовательно, призывают не покидать укрытий.

00:10 Виталий Кличко отметил, что фиксируют падение обломков БПЛА на частном доме в Дарницком районе. На место следуют службы, подчеркнул он.

00:11 Виталий Кличко отметил, что одного пострадавшего в Соломенском районе госпитализировали медики.

00:15 в МВД Украины уточнили, что повреждения получил 26-й этаж многоэтажки, в результате чего вспыхнул пожар. Также в нескольких квартирах выбиты окна и поврежден фасад дома. В ведомстве призывают не выкладывать фото и видео работы ПВО, а также последствия обстрелов.

00:33 Виталий Кличко отметил, что медики на месте оказывают помощь еще одному пострадавшему жителю дома в Соломенском районе.

00:34 В КГВА уточнили, что возгорание в многоэтажке в Соломенском районе удалось ликвидировать. Предварительно есть разрушение между 24 и 25 этажами. Также в Голосеевском районе есть попадание обломка в многоэтажку. Прошло без пострадавших. В Дарницком районе попадание обломков в частный жилой дом. Устанавливается информация о пострадавших и разрушениях.

00:37 Виталий Кличко отметил, что в Дарницком районе, где упали обломки "Шахедов", горит недостроенный частный дом. Над ликвидацией огня работают спасательные службы. Отсутствует информация о пострадавших.