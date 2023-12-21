О 23:30 стало відомо про вибухи у Києві. Пізніше повідомили, що у столиці працює ППО, збиваючи російські "Шахеди". А вже о 23:47 надійшла інформація про влучання уламків у житловий будинок.

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Що відомо про влучання уламків

Глава КМВА Сергій Попко зазначив, що внаслідок роботи ППО по "Шахедах", у Солом'янському районі, ймовірно, уламки влучили у житловий будинок. Водночас він зазначив, що інформація уточнюється і що на місце події вирушили екстрені служби.

О 23:54 Віталій Кличко підтвердив, що є влучання у житловий будинок У Солом'янському районі. І що на верхніх поверхах палає. Станом на ту хвилину, на місці вже перебувають екстрені служби.

На це вже відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що росіяни воюють з цивільними. Він вкотре підкреслив, що росіяни – терористична нація.

У КМВА о 00:00 уточнили, що на місці влучання працює підрозділ ДСНС. Водночас наголошують, що у столиці лунає повітряна тривога, і що працює ППО. Відтак, закликають не покидати укриттів.

00:10 Віталій Кличко зазначив, що фіксують падіння уламків БпЛА на приватний будинок у Дарницькому районі. На місце прямують служби, наголосив він.

00:11 Віталій Кличко зазначив, що одного постраждалого у Солом'янському районі госпіталізували медики.

00:15 у МВС України уточнили, що пошкоджень зазнав 26-й поверх багатоповерхівки, внаслідок чого спалахнула пожежа. Також у кількох квартирах вибиті вікна та пошкоджений фасад будинку. У відомстві закликають не викладати фото та відео роботи ППО, а також наслідків обстрілів.