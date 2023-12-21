Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Будемо й надалі знижувати потенціал російської "оборонки", – Зеленський звернувся до українців

Окрім того, наголошують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

20:55 Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях: Миколаївська, Херсонська, Луганська.

20:43 Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА типу "Shahed" рухаються з Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

Атаки 21 грудня

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Увечері 21 грудня ворог вдарив по Запоріжжю. В ОВА розповіли, що ворог пошкодив цивільну інфраструктуру.

Також вдень 21 грудня російські окупанти вдарили по шахтах Торецька. На жаль, загинули 3 людей. Окрім того, відомо про 6 постраждалих.

Російські загарбники будуть змушені відповісти за кожен удар по території України.