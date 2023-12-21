Деталі розповів глава МВС Ігор Клименко. Він зауважив, що ворог атакував керованими авіабомбами відразу дві шахти.

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Росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька на Донеччині: троє цивільних загинули, ще п'ятеро – поранені,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

Також ворог пошкодив адміністративні будівлі та обладнання. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.

Російські терористичні удари – останні новини

Російські терористи продовжують завдавати ударів по території України. Зокрема, 20 грудня окупанти атакували Харків. Прильоти зафіксували в одному з районів, який найсильніше постраждав від російської агресії.

Згодом Повітряні сили заявили, що ворог атакував зенітними керованими ракетами. Окупанти били з Бєлгородської області. Ігор Терехов повідомив, що загарбники атакували територію трамвайного депо, яке належить до цивільної інфраструктури. Мер міста наголосив, що там вже й так живого місця не було.

Окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар, завданий по території України.