Про це повідомили Повітряні сили станом на ранок. Зазначають, що запустили ворожі цілі окупанти з території Росії.

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Російське військо завдало удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області Росії по Харківщині,

– ідеться у повідомленні.

Інформацію С-300 повідомив і начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, вибухотехніки знайшли залишки російських снарядів С-300.

"Сьогодні вночі ворог обстріляв Харків та населені пункти в області. В місті пошкоджені інфраструктурні об’єкти, на місцях влучань вибухотехніки виявили залишки російських снарядів С-300", – зазначив Тимошко.

Також, за його словами, під обстрілом було і селище Отрадне, там зафіксовано два влучання.

"В селі Отрадне вночі зафіксовано два "прильоти". За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами С-300", – додав правоохоронець.

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