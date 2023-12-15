Водночас Повітряні сили України у своєму телеграм-каналі повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області. Моніторингові пабліки припустили, що мовиться про загрозу від С-300, розташованих на території Росії.
Кілька днів тому На Харківщині під час тривоги пролунали вибухи: на Бєлгородщині теж неспокійно
- Очевидці у соцмережах зазначали, що в Харкові звуки вибухів були глухими, вочевидь, цілі ворога були в області.
- Офіційних коментарів від уповноважених представників влади станом на 2 ночі не було.
- Відбій тривоги в області оголосили в 01:17.
Попередня атака Харкова
Тиждень тому окупанти вдарили по Харкову з С-300. Після кількох влучань зафіксовані руйнування інфраструктури, були постраждалі.