Водночас Повітряні сили України у своєму телеграм-каналі повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області. Моніторингові пабліки припустили, що мовиться про загрозу від С-300, розташованих на території Росії.

Кілька днів тому На Харківщині під час тривоги пролунали вибухи: на Бєлгородщині теж неспокійно

Очевидці у соцмережах зазначали, що в Харкові звуки вибухів були глухими, вочевидь, цілі ворога були в області.

Офіційних коментарів від уповноважених представників влади станом на 2 ночі не було.

Відбій тривоги в області оголосили в 01:17.

Зауважмо, цієї ж ночі у Хмельницькій області чули вибухи, в ОВА відзвітували про роботу сил ППО.

Попередня атака Харкова

Тиждень тому окупанти вдарили по Харкову з С-300. Після кількох влучань зафіксовані руйнування інфраструктури, були постраждалі.