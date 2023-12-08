У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували фото та відео руйнувань після атаки ворога по Харкову.

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"Близько 3:00 години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по місту", – йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Харкову стався вночі / Фото ДСНС

Наслідки влучань

Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів.

Крім того, виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання уже ліквідували.

Рятувальники уже ліквідували наслідки атаки / Фото ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки / Фото ДСНС

На місці з потерпілими працювали психологи / Фото ДСНС

Пожежа у житловому будинку

Також рятувальники ліквідували пожежу у житловій 5-типоверхівці після ворожого бомбардування

"Близько опівночі ворог завдав бомбового удару по Курилівській громаді на Купʼянщині. Виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на 3-му та 4-му поверхах", – повідомили у ДСНС.

Уточнюють, що загальна площа, охоплена вогнем, склала 120 квадратних метра.



Пожежу уже ліквідували /Фото ДСНС

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