У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували фото та відео руйнувань після атаки ворога по Харкову.
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"Близько 3:00 години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по місту", – йдеться в повідомленні.
Ракетний удар по Харкову стався вночі / Фото ДСНС
Наслідки влучань
Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів.
Крім того, виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання уже ліквідували.
Рятувальники уже ліквідували наслідки атаки / Фото ДСНС
Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки / Фото ДСНС
На місці з потерпілими працювали психологи / Фото ДСНС
Пожежа у житловому будинку
Також рятувальники ліквідували пожежу у житловій 5-типоверхівці після ворожого бомбардування
"Близько опівночі ворог завдав бомбового удару по Курилівській громаді на Купʼянщині. Виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на 3-му та 4-му поверхах", – повідомили у ДСНС.
Уточнюють, що загальна площа, охоплена вогнем, склала 120 квадратних метра.
Пожежу уже ліквідували /Фото ДСНС
Головне про удар
- Уночі 8 грудня Росія завдала удару по Харкову шістьма ракетами. Є влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.
- Внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка, їй надали медичну допомогу на місці. Ще одного пораненого – 25-річного чоловіка з вибуховими травмами госпіталізували.