В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали фото и видео разрушений после атаки врага по Харькову
Смотрите также В Киеве и части областей тревога: оккупанты запустить ракеты
"Около 3:00 часов ночи российские войска нанесли массированный ракетный удар по городу", – говорится в сообщении.
Ракетный удар по Харькову произошел ночью / Фото ГСЧС
Последствия попаданий
В результате обстрелов один человек ранен, повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей.
Кроме того, возник пожар в одном из гаражей. Возгорание уже ликвидировали.
Спасатели уже ликвидировали последствия атаки / Фото ГСЧС
В результате атаки повреждены жилые дома / Фото ГСЧС
На месте с пострадавшими работали психологи / Фото ГСЧС
Пожар в жилом доме
Также спасатели ликвидировали пожар в жилой 5-ти этажке после вражеской бомбардировки
"Около полуночи враг нанес бомбовый удар по Куриловской общине на Купянщине. Возник пожар в жилой пятиэтажке. Горели квартиры на 3-м и 4-м этажах", – сообщили в ГСЧС.
Уточняют, что общая площадь, охваченная огнем, составила 120 квадратных метров.
Пожар уже был ликвидирован /Фото ГСЧС
Главное об ударе
- Ночью 8 декабря Россия нанесла удар по Харькову шестью ракетами. Есть попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.
- В результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь на месте. Еще одного раненого – 25-летнего мужчину со взрывными травмами госпитализировали.