В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали фото и видео разрушений после атаки врага по Харькову

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"Около 3:00 часов ночи российские войска нанесли массированный ракетный удар по городу", – говорится в сообщении.

Ракетный удар по Харькову произошел ночью / Фото ГСЧС

Последствия попаданий

В результате обстрелов один человек ранен, повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей.

Кроме того, возник пожар в одном из гаражей. Возгорание уже ликвидировали.

Спасатели уже ликвидировали последствия атаки / Фото ГСЧС

В результате атаки повреждены жилые дома / Фото ГСЧС

На месте с пострадавшими работали психологи / Фото ГСЧС

Пожар в жилом доме

Также спасатели ликвидировали пожар в жилой 5-ти этажке после вражеской бомбардировки

"Около полуночи враг нанес бомбовый удар по Куриловской общине на Купянщине. Возник пожар в жилой пятиэтажке. Горели квартиры на 3-м и 4-м этажах", – сообщили в ГСЧС.

Уточняют, что общая площадь, охваченная огнем, составила 120 квадратных метров.



Пожар уже был ликвидирован /Фото ГСЧС

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