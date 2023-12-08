Окупанти близько 4 ранку завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах.

Дивіться також Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту

Попередньо, ворог застосував С-300

Внаслідок обстрілу кілька людей травмовано.

Одній людині надали медичну допомогу на місці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці.

Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами. Його госпіталізували до лікарні. Стан здоров'я задовільний.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Росія криє Харківщину вогнем