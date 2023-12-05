Там постраждали будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас в області також є постраждалі.

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Які наслідки обстрілу "Шахедами" в Харківській області

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що близько 21 години 17 хвилин окупанти завдали ударів безпілотниками "Шахед" по селищу Борова Ізюмського району.



Наслідки атаки безпілотниками у Харківській області / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає,

– заявив він.

Далі о 21 годині 30 хвилин росіяни завдали удару по місту Чугуїв. Там в результаті влучання двох безпілотників постраждали три будинки, вибито вікна, пошкоджені дахи.



Після атаки безпілотниками у Харківській області постраждали цивільні об'єкти / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

До того ж у Чугуєві зазнав вибухової травми 41-річний цивільний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу на місці, тому він не потребував госпіталізації.

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