Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що внаслідок обстрілу є руйнування, передає 24 Канал.
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Які наслідки обстрілу ракетами С-300
Ігнат зазначив, що атака цієї ночі була не лише ударними безпілотниками типу "Шахед", а і керованими зенітними ракетами комплексу С-300.
Ворог спрямував цю зброю з окупованих територій по цивільних об'єктах на Донеччині та Херсонщині, є певні руйнування цивільної інфраструктури,
– сказав він.
Водночас він наголосив, що військові адміністрації мають повідомити, чи є в Донецькій і Херсонській області постраждалі внаслідок російської атаки, а також які саме ушкодження зазнали цивільні об'єкти.
Що відомо про нічну атаку України
- У Повітряних силах розповіли, що вночі 5 грудня росіяни пустили по Україні 17 "Шахедів" і 6 ракет. Частину з цілей збили сили протиповітряної оборони.
- Наші захисники неба знищили 10 ворожих "Шахедів", які окупанти спрямували на Україну. Водночас ракети не вдалося збити через дуже швидкий час підльоту.
- У Повітряних силах також зазначили, що цього разу окупанти атакували з двох напрямків: Курська область та Приморсько-Ахтарськ. До відбиття атаки залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.