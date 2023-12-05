Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что в результате обстрела есть разрушения, передает 24 Канал.
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Какие последствия обстрела ракетами С-300
Игнат отметил, что атака этой ночью была не только ударными беспилотниками типа "Шахед", но и управляемыми зенитными ракетами комплекса С-300.
Враг направил это оружие с оккупированных территорий по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей, есть определенные разрушения гражданской инфраструктуры,
– сказал он.
В то же время он подчеркнул, что военные администрации должны сообщить, есть ли в Донецкой и Херсонской области пострадавшие в результате российской атаки, а также какие именно повреждения получили гражданские объекты.
Что известно о ночной атаке Украины
- В Воздушных силах рассказали, что ночью 5 декабря россияне пустили по Украине 17 "Шахедов" и 6 ракет. Часть из целей сбили силы противовоздушной обороны.
- Наши защитники неба уничтожили 10 вражеских "Шахедов", которые оккупанты направили в Украину. В то же время ракеты не удалось сбить из-за очень быстрого времени подлета.
- В Воздушных силах также отметили, что на этот раз оккупанты атаковали с двух направлений: Курская область и Приморско-Ахтарск. К отражению атаки привлекали истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.