23 листопада гатили і по Куп'янську. На Лимано-Куп'янському напрямку тривають важкі бої, росіяни намагаються наступати.

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Що відомо про обстріли Харківщини 23 листопада

Внаслідок удару БПЛА по селу Олександрівка Богодухівського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт,

– написав голова Харківської ОВА Синєгубов.

У селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та господарчі споруди. У селі Новоосинове також Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

У Харківському районі області в селі Козача Лопань пошкодили 4 приватні будинки та господарчі споруди.

"Крім того, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Синьківка, Гранів та інші населені пункти. На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб іти в наступ. За добу наші захисники відбили три атаки в районі Синьківки", – зазначив голова ОВА.

Попри бойові дії, на Харківщині триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,3 гектора території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

Деталі від рятувальників

У ДСНС поінформували, що в Куп'янському районі через ворожі удари пошкоджено дах адмінбудівлі і житлові будинки.

Зокрема в самому Куп'янську внаслідок обстрілів росіянами пошкоджено покрівлю адміністративної будівлі та скління вікон п'ятиповерхівки. У селі Курилівка пошкоджено 5 приватних житлових будинків та 2 гаражі. Рятувальники виїздили на ці виклики, на щастя, травмованих та загиблих немає.

Поки що немає масованих обстрілів інфраструктури

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Утім, росіяни готуються до них.