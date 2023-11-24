Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

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Ситуація на напрямках фронту

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Ситуація поблизу Бахмута: дивіться карту

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться карту

Росія намагається штурмувати поблизу Старомайорського: дивіться карту

Ситуація поблизу Вербового: дивіться карту

Наші захисники працюють по ворогу

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби противника.