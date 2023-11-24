Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.
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На Купянском направлении Россия при поддержке авиации вела штурмовые действия в районе Синьковки. Там Силами обороны отражены 3 атаки. Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 11 атак. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия южнее Бахмута. Враг несет потери в живой силе и технике. Наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Ситуация возле Бахмута: смотрите карту На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Силами обороны отражено 20 атак. Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите карту На Марьинском направлении украинские воины отразили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского. Россия пытается штурмовать вблизи Старомайорского: смотрите карту На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия западнее Вербового, однако успеха не имел. Ситуация возле Вербового: смотрите карту На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении наши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Наши защитники работают по врагу За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, склад боеприпасов, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.