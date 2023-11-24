Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

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Ситуация на направлениях фронта

Обзор карты боевых действий: смотрите видео

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Ситуация возле Бахмута: смотрите карту

Враг пытается окружить Авдеевку: смотрите карту

Россия пытается штурмовать вблизи Старомайорского: смотрите карту

Ситуация возле Вербового: смотрите карту

Наши защитники работают по врагу

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, склад боеприпасов, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.