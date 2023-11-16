Если предположить, что "неизвестные дроны" летели с подконтрольной Украине территории, то расстояние составляет более 400 – 500 километров, в зависимости от точки. Расположение сгоревшего склада оружия на карте – показывает 24 Канал.

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Где расположены склады БК

Ночью 16 ноября в Котлубане Волгоградской области вспыхнули склады оружия и боеприпасов. Местные сообщают, что слышали перед этим звуки пролета дрона, а сами местные власти сначала отчитывались об успешной ликвидации всех беспилотников. Однако впоследствии им пришлось признать, что хотя бы один попал в склад при воинской части.

Пожар пытались ликвидировать в течение 4 часов. Российские СМИ пишут, что с места эвакуировали около 600 человек, по их словам, без пострадавших. Однако родственники военных, находившихся в воинской части в Котлубане, не им могут дозвониться.

Где расположен "огненный" склад: смотрите на карте

Что известно о ночной атаке