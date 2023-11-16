Местные власти, конечно, не сообщили никакую причину таких ночных событий. Так пообещали выяснить, что вызвало пожар – возможно, это опять "курение".

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Горела воинская часть

Российские паблики пишут, что в ночь на 16 ноября в Волгоградской области внезапно загорелась военная часть. Предварительно инцидент произошел на объекте минобороны России, расположенном в двух километрах от поселка Котлубань

Перед пожаром на территории воинской части местные сообщали о взрывах. Позже, на кадрах, сделанных во время пожара, видна детонация.

Мощный пожар на объекте минобороны России: смотрите видео

Глава региона заявил, что причины такого явления пока выясняются. Кроме этого, якобы возгорание удалось локализовать спецслужбами, а пострадавших россиян или объектов нет.

Возгорание якобы не вызвало никаких повреждений: смотрите видео

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