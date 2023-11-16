Местные власти, конечно, не сообщили никакую причину таких ночных событий. Так пообещали выяснить, что вызвало пожар – возможно, это опять "курение".
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Горела воинская часть
Российские паблики пишут, что в ночь на 16 ноября в Волгоградской области внезапно загорелась военная часть. Предварительно инцидент произошел на объекте минобороны России, расположенном в двух километрах от поселка Котлубань
Перед пожаром на территории воинской части местные сообщали о взрывах. Позже, на кадрах, сделанных во время пожара, видна детонация.
Мощный пожар на объекте минобороны России: смотрите видео
Глава региона заявил, что причины такого явления пока выясняются. Кроме этого, якобы возгорание удалось локализовать спецслужбами, а пострадавших россиян или объектов нет.
Возгорание якобы не вызвало никаких повреждений: смотрите видео
Регулярные "хлопки" в России
- Днем ранее в России заявили, что якобы дрон атаковал их пороховой завод в Тамбовской области. По словам пропагандистов, беспилотник повредил часть крыши цеха смешивания массы.
- Вечером 14 ноября в России, вероятно, горела еще одна воинская часть – на этот раз уже в Краснодарском крае. Однако местные также писали, что вероятно пылало на территории лесопильной. Официально власти не комментировали инцидент.
- В тот же день россияне жаловались, что в Брянской области "неизвестные беспилотники" якобы атаковали химический завод. Очевидные отметили, что крыша цеха якобы была пробита в трех местах.