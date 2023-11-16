Місцева влада звісно не повідомила ніяку причину таких нічних подій. Так пообіцяли з'ясувати, що ж викликало пожежу – можливо, це знову "куріння".

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Горіла військова частина

Російські пабліки пишуть, що вночі 16 листопада у Волгоградській області раптово загорілася військова частина. Попередньо інцидент стався на об'єкті міноборони Росії, розташованому за два кілометри від селища Котлубань

Перед пожежею на території військової частини місцеві повідомляли про вибухи. Пізніше, на кадрах, зроблених під час пожежі, видно детонацію.

Потужна пожежа на об'єкті міноборони Росії: дивіться відео

Голова регіону заявив, що причини такого явища поки з'ясовуються. Окрім цього нібито загоряння вдалося локалізувати спецслужбами, а постраждалих росіян чи об'єктів немає.

Загоряння нібито не викликало ніяких пошкоджень: дивіться відео

Регулярні "хлопки" у Росії