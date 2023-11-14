Про вибухи та роботу ППО писали російські телеграм-канали. А Міноборони Росії уточнило, де саме нібито вдалось збити дрони.
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На хімзаводі виготовляють боєприпаси
За даними телеграм-каналу Baza, в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу знайшли БПЛА літакового типу, начиненого вибухівкою.
При цьому дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце викликали співробітників спецслужб. Унаслідок падіння безпілотника постраждалих немає,
– повідомило джерело ресурсу.
Завод спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин, утилізації та виробництві боєприпасів.
Дрони атакували й інші області
Також російське Міноборони визнало атаку, там заявили про збиття безпілотників, але подібне там говорять щоразу при "надзвичайних подіях". Водночас із повідомлення зрозуміло, що дрони долетіли у 4 області, зокрема, під Москву.
"ППО знищили за ніч 4 безпілотники ЗСУ над Московською, Тамбовською та Брянською областями", – ідеться у повідомленні оборонного відомства країни-агресора.
Дрони часто атакують цікаві об'єкти в Росії
- 12 листопада в країні-агресорі заявили про "збитого" безпілотника на території Білгородської області. Міноборони звинуватило Україну в "атаці".
- 10 листопада у Коломиї Московської області прогриміли вибухи. За словами очевидців, вибухи були недалеко від заводу, де виготовляють ракети "Кинджали" та "Іскандери".