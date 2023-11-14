Про вибухи та роботу ППО писали російські телеграм-канали. А Міноборони Росії уточнило, де саме нібито вдалось збити дрони.

Дивіться також Ще понад 900 окупантів і майже 80 одиниць техніки: втрати ворога на 14 листопада

На хімзаводі виготовляють боєприпаси

За даними телеграм-каналу Baza, в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу знайшли БПЛА літакового типу, начиненого вибухівкою.

При цьому дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце викликали співробітників спецслужб. Унаслідок падіння безпілотника постраждалих немає,

– повідомило джерело ресурсу.

Завод спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин, утилізації та виробництві боєприпасів.

Дрони атакували й інші області

Також російське Міноборони визнало атаку, там заявили про збиття безпілотників, але подібне там говорять щоразу при "надзвичайних подіях". Водночас із повідомлення зрозуміло, що дрони долетіли у 4 області, зокрема, під Москву.

"ППО знищили за ніч 4 безпілотники ЗСУ над Московською, Тамбовською та Брянською областями", – ідеться у повідомленні оборонного відомства країни-агресора.

Дрони часто атакують цікаві об'єкти в Росії