Лише за минулу добу Росія втратила ще 920 своїх бійців. Також десятки одиниць ворожої техніки стали брухтом, пише 24 Канал.

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Скільки окупантів і техніки вже ліквідовано

  • Особового складу – близько 313 470 (+920),
  • танків – 5362 (+8),
  • бойових броньованих машин – 10 086 (+7),
  • артилерійських систем – 7589 (+20),
  • РСЗВ – 882 (+1),
  • засобів ППО – 580 (+0),
  • літаків – 322 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),
  • крилатих ракет – 1561 (+0),
  • кораблів і катерів – 22 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24),
  • спеціальної техніки – 1081 (+2).

До речі У Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Росії

втрати ворогаВтрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ