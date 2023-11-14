Лише за минулу добу Росія втратила ще 920 своїх бійців. Також десятки одиниць ворожої техніки стали брухтом, пише 24 Канал.
Зверніть увагу Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів
Скільки окупантів і техніки вже ліквідовано
- Особового складу – близько 313 470 (+920),
- танків – 5362 (+8),
- бойових броньованих машин – 10 086 (+7),
- артилерійських систем – 7589 (+20),
- РСЗВ – 882 (+1),
- засобів ППО – 580 (+0),
- літаків – 322 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),
- крилатих ракет – 1561 (+0),
- кораблів і катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24),
- спеціальної техніки – 1081 (+2).
До речі У Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Росії
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ