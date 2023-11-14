Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 920 бойцов. Также десятки единиц вражеской техники стали металлоломом, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Сколько оккупантов и техники уже ликвидировано

  • Личного состава – около 313 470 (+920),
  • танков – 5362 (+8),
  • боевых бронированных машин – 10 086 (+7),
  • артиллерийских систем – 7589 (+20),
  • РСЗО – 882 (+1),
  • средств ПВО – 580 (+0),
  • самолетов – 322 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),
  • крылатых ракет – 1561 (+0),
  • кораблей и катеров – 22 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24),
  • специальной техники – 1081 (+2).

Кстати В Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры России

втрати ворогаПотери России / Инфографика Генштаба ВСУ