Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 920 бойцов. Также десятки единиц вражеской техники стали металлоломом, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов
Сколько оккупантов и техники уже ликвидировано
- Личного состава – около 313 470 (+920),
- танков – 5362 (+8),
- боевых бронированных машин – 10 086 (+7),
- артиллерийских систем – 7589 (+20),
- РСЗО – 882 (+1),
- средств ПВО – 580 (+0),
- самолетов – 322 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),
- крылатых ракет – 1561 (+0),
- кораблей и катеров – 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24),
- специальной техники – 1081 (+2).
Кстати В Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры России
Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ