Только за минувшие сутки Россия потеряла еще 920 бойцов. Также десятки единиц вражеской техники стали металлоломом, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Кстати В Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры России

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Любопытно! На кладбище в Новороссийске и Абинске обнаружили могилы кадровых российских военных, мобилизованных и вагнеровцев. В Краснодарском крае было зафиксировано более 1700 могил оккупантов.

OSINT-эксперт Иракли Комахидзе отметил, что среди "новоприбывших" и полковник Валерий Петраш. Этот захватчик топового ранга был ликвидирован 19 сентября 2023 года.