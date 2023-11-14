Всего в Краснодарском крае было зафиксировано более 1700 могил российских окупантов. "Кавказ. Реалии" со ссылкой на активистов.

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Кладбище пополняется топофицерами

OSINT-эксперт Иракли Комахидзе заметил, что среди "новоприбывших" – полковник Валерий Петраш – оккупанта топового ранга ликвидировали 19 сентября 2023 года.



Топофицера ликвидировали / Фото – тг-каналов

"Полковник Петраш Валерий. 25.09.2023 прикопали по-тихому", - написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Петраша повысили к полковнику в 2019 году. Ранее командовал 5 гвардейским зенитно-ракетным полком 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Потери россиян