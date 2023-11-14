Загалом у Краснодарському краї зафіксували понад 1700 могил російських окупантів, повідомляє "Кавказ. Реалії" з посиланням на активістів.

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Цвинтарі поповнюються топофіцерами

OSINT-експерт Іраклі Комахідзе зауважив, що серед "новоприбулих" – полковник Валерій Петраш – окупанта топового рангу ліквідували 19 вересня 2023 року.



Топофіцера ліквідували / Фото – тг-каналів

"Полковник Петраш Валерій. 25.09.2023 року прикопали по-тихому", – написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Петраша підвищили до полковника у 2019 році. Раніше він командував 5 гвардійським зенітно-ракетним полком 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії.

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