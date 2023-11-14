О взрывах и работе ПВО писали российские телеграмм-каналы. Так, по данным Baza, в селе Сельце, на территории Брянского химического завода обнаружили БПЛА самолетного типа, начиненного взрывчаткой.

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"В строящемся цехе "Брянского химического завода имени 50-летия СССР", расположенного в поселке Сельце, был обнаружен беспилотник неразорвавшегося самолетного типа со взрывчатым веществом", – сообщали россияне.

В Минобороны заявили о сбитии

Также российское Минобороны признало атаку, там заявили о сбитии беспилотников, но подобное там говорят всякий раз при "чрезвычайных событиях".

"ПВО уничтожили за ночь 4 беспилотника ВСУ над Московской, Тамбовской и Брянской областями", – говорится в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора.