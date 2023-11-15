Згодом стало відомо, що мовиться про військову частину в регіоні. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Краснодарському краї спалахнула пожежа
Російські громадяни повідомили у мережі, що у місті Курганинськ, що в Краснодарському краї, виникла потужна пожежа. Згодом ці люди оприлюднили у мережу фото і відео, де дійсно видно потужне полум'я.
Так, на кадрах можна побачити, як вогонь охопив велику частину території в одному з районів міста. Як зазначили очевидці, пожежа виникла в одній із військових частин країни-агресорки.
У Курганинську палала військова частина: дивіться відео
Місцеві жителі також казали, що, ймовірно, вогонь спалахнув на лісопильні, яка розташована на території частини. Внаслідок вогню у небо піднявся величезний стовп чорного густого диму.
У військовій частині, ймовірно, горіла лісопильня / Фото з російських телеграм-каналів
Наразі російська влада не коментувала пожежу у Курганинську і не підтверджувала, чи дійсно палає військова частина. До того ж достеменно невідомо, чи є постраждалі внаслідок вогню.
У Росії весь час щось відбувається
- Російські громадяни 14 листопада бідкалися, що у Брянській області "невідомі безпілотники" нібито атакували хімічний завод. Очевидні наголосили, що дах цеху буцімто був пробитий у трьох місцях, хоча жодних фото з місця подій не публікували.
- Також вибухи пролунали й у Московській області у Коломні, зокрема, в районі "КБ Машинобудування". Тоді до самого підприємства виїхали представники екстрених та спеціальних служб.
- Крім того, гучні звуки лунали у Московській і Тамбовській областях країни-агресорки 11 листопада. У ГУР МО наголосили, що для Росії це "нормальний процес" і далі все це лише продовжуватиметься.