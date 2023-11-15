Згодом стало відомо, що мовиться про військову частину в регіоні. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Краснодарському краї спалахнула пожежа

Російські громадяни повідомили у мережі, що у місті Курганинськ, що в Краснодарському краї, виникла потужна пожежа. Згодом ці люди оприлюднили у мережу фото і відео, де дійсно видно потужне полум'я.

Так, на кадрах можна побачити, як вогонь охопив велику частину території в одному з районів міста. Як зазначили очевидці, пожежа виникла в одній із військових частин країни-агресорки.

У Курганинську палала військова частина: дивіться відео

Місцеві жителі також казали, що, ймовірно, вогонь спалахнув на лісопильні, яка розташована на території частини. Внаслідок вогню у небо піднявся величезний стовп чорного густого диму.



У військовій частині, ймовірно, горіла лісопильня / Фото з російських телеграм-каналів

Наразі російська влада не коментувала пожежу у Курганинську і не підтверджувала, чи дійсно палає військова частина. До того ж достеменно невідомо, чи є постраждалі внаслідок вогню.

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