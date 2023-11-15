Впоследствии стало известно, что речь идет о воинской части в регионе. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Краснодарском крае вспыхнул пожар

Российские граждане сообщили в сети, что в городе Курганинске Краснодарском крае возник мощный пожар. Впоследствии эти люди обнародовали в сети фото и видео, где действительно видно мощное пламя.

Да, на кадрах можно увидеть, как огонь охватил большую часть территории в одном из районов города. Как отметили очевидцы, пожар возник в одной из воинских частей страны-агрессора.

В Курганинске пылала военная часть: смотрите видео

Местные жители также говорили, что, вероятно, огонь вспыхнул на лесопильной, расположенной на территории части. В результате огня в небо поднялся огромный столб черного густого дыма.



В военной части, вероятно, горела лесопильня / Фото из российских телеграм-каналов

В настоящее время российские власти не комментировали пожар в Курганинске и не подтверждали, действительно ли горит военная часть. К тому же неизвестно, есть ли пострадавшие в результате огня.

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