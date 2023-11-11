Взрывы ночью раздавались недалеко от Конструкторского бюро машиностроения в Коломне, а также возле Котовского порохового завода в Тамбове. В комментарии 24 Каналу представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал ночные "хлопки".

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Хорошие новости

В разведке не стали ни подтверждать, ни опровергать причастность к взрывам в России. Впрочем, подчеркнули, что это хорошие новости. Кроме того, этот процесс и дальше будет продолжаться.

Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но понятно, что те объекты государства-агрессора, которые задействованы в геноцидной войне против Украины, на них слышен грохот. Это нормальный процесс и так будет продолжаться,

– заявил Юсов.

Следует подчеркнуть, что объекты, которые Россия вовлекает в полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, являются легитимными целями по законам и обычаям ведения войны.

Момент взрыва на пороховом заводе попал на видео

В сети появились кадры, на которых зафиксирован момент взрыва на пороховом заводе в городе Котовск в Тамбовской области. На них видно, как после взрыва в небо взвивается мощный столб дыма.

Взрыв на пороховом заводе: смотрите видео

Очевидцы зафиксировали взрыв на пороховом заводе: смотрите видео

Взрыв на пороховом заводе попал на видео: смотрите видео

Ночные взрывы в России: что известно