Перед обстрілом на Харківщині оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку, повідомляє 24 Канал.
Кількома годинами раніше Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з Криму: у багатьох областях була повітряна тривога
Вибухи на Харківщині: що відомо
Одразу після оголошення тривоги на Харківщині бєлгородські пабліки заявили, що в них гучно. Крім того, росіяни опублікували звуки вибухів.
Імовірні виходи з Бєлгородської області: дивіться відео
За деякий час з'явилися повідомлення про вибухи та політ ракет на Харківщину. Наразі офіційної інформації немає. Також невідомо, чи є пошкодження або постраждалі.
Цілком імовірно, що Росія знову обстрілює Харківщину з Бєлгородської області. Найчастіше для ударів окупанти використовували С-300. Хоча бувало, що били "Іскандерами".
Додамо, що тривога на Харківщині триває досі.
Попередній ранок також був неспокійним
- Окупанти також вдарили балістикою. Щоправда, під удар потрапила столиця Київ.
- Відомо, що ворог запустив щонайменше 8 ракет. Однак усі вдалося збити українській ППО.
- Але без негативних наслідків не минулося. Внаслідок падіння уламків у Бортничах сталося руйнування нежитлових споруд і пошкодження приватних будинків. Відомо про 4 постраждалих. Усім надали медичну допомогу на місці.
- Докладніше про ворожу атаку на столицю – читайте за посиланням.