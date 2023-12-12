Перед обстрілом на Харківщині оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку, повідомляє 24 Канал.

Кількома годинами раніше Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з Криму: у багатьох областях була повітряна тривога

Вибухи на Харківщині: що відомо

Одразу після оголошення тривоги на Харківщині бєлгородські пабліки заявили, що в них гучно. Крім того, росіяни опублікували звуки вибухів.

Імовірні виходи з Бєлгородської області: дивіться відео

За деякий час з'явилися повідомлення про вибухи та політ ракет на Харківщину. Наразі офіційної інформації немає. Також невідомо, чи є пошкодження або постраждалі.

Цілком імовірно, що Росія знову обстрілює Харківщину з Бєлгородської області. Найчастіше для ударів окупанти використовували С-300. Хоча бувало, що били "Іскандерами".

Додамо, що тривога на Харківщині триває досі.

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