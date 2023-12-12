Перед обстрілом на Харківщині оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку, повідомляє 24 Канал.

Кількома годинами раніше Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" з Криму: у багатьох областях була повітряна тривога

Вибухи на Харківщині: що відомо

Одразу після оголошення тривоги на Харківщині бєлгородські пабліки заявили, що в них гучно. Крім того, росіяни опублікували звуки вибухів.

Імовірні виходи з Бєлгородської області: дивіться відео

За деякий час з'явилися повідомлення про вибухи та політ ракет на Харківщину. Наразі офіційної інформації немає. Також невідомо, чи є пошкодження або постраждалі.

Цілком імовірно, що Росія знову обстрілює Харківщину з Бєлгородської області. Найчастіше для ударів окупанти використовували С-300. Хоча бувало, що били "Іскандерами".

Додамо, що тривога на Харківщині триває досі.

Попередній ранок також був неспокійним

  • Окупанти також вдарили балістикою. Щоправда, під удар потрапила столиця Київ.
  • Відомо, що ворог запустив щонайменше 8 ракет. Однак усі вдалося збити українській ППО.
  • Але без негативних наслідків не минулося. Внаслідок падіння уламків у Бортничах сталося руйнування нежитлових споруд і пошкодження приватних будинків. Відомо про 4 постраждалих. Усім надали медичну допомогу на місці.
  • Докладніше про ворожу атаку на столицю – читайте за посиланням.