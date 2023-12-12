Перед обстрелом в Харьковской области объявили тревогу. В то же время Воздушные силы заявили о ракетной опасности, сообщает 24 Канал.

Несколькими часами ранее Россияне запустили несколько групп "Шахедов" из Крыма: во многих областях была воздушная тревога

Взрывы в Харьковской области: что известно

Сразу после объявления тревоги в Харьковской области белгородские паблики заявили, что у них громко. Кроме того, позже россияне опубликовали звуки взрывов.

Через некоторое время появились сообщения о взрывах и полете ракет на Харьковщину. Пока официальной информации нет. Также неизвестно, есть ли повреждения или пострадавшие.

По всей вероятности, Россия вновь обстреляла Харьковщину из Белгородской области. Раньше чаще всего для ударов оккупанты использовали С-300. Хотя бывало, что били "Искандерами".

Приблизительно в 4:36 угроза на Харьковщине прошла. Тревога здесь продолжалась 29 минут.

Над Белгородом работала ПВО

После отбоя в Украине губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородским районом врагу якобы удалось сбить одну цель. Произошло это в районе села Бессоновка.

По словам чиновника, оперативные службы отправились на место и сейчас уточняют последствия. По предварительным данным, пострадавших и разрушений традиционно нет.

Громко было в Белгородской области: смотрите видео

Через некоторое время в российском минобороны ожидаемо обвинили Украину. Там утверждают, что целью были объекты на территории России. Также оккупанты заявили, что ВСУ якобы применили тактическую ракету "Точка-У".

Предыдущее утро в Украине также было неспокойным