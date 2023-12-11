О том, что дроны-камикадзе летят в Украину, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Первое сообщение об угрозе появилось около 19:00. И поначалу угроза была для Юга Украины.
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Воздушные силы предупредили о "Шахедах"
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 19:18 / Скриншот карты
Внимание! Если в вашей области прозвучала воздушная тревога – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь там, пока не объявят отбой воздушной тревоги. Это может уберечь вам жизнь, ведь во время боевой работы по воздушным целям могут падать обломки.
Атака в ночь на 11 декабря: что известно о работе ПВО
- Утром 11 декабря в Воздушных силах ВСУ подвели итоги работы вечером 10 декабря и ночью 11 декабря. Отмечают, что в ночь на 11 декабря враг атаковал Украину "Шахедами" из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда и Бельбек.
- Всего Воздушные силы зафиксировали пуски сразу 18 дронов-камикадзе. Все "Шахеды" удалось уничтожить противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство из них – в Николаевской области. Успешно по мопедам отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
- Также около 4 утра враг атаковал Киевскую область. Оккупанты запустили сразу же восемь баллистических ракет. Атаку совершили с северного направления, Брянской области России.
- В Воздушных силах отмечают, что все восемь целей удалось уничтожить зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".