О том, что дроны-камикадзе летят в Украину, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Первое сообщение об угрозе появилось около 19:00. И поначалу угроза была для Юга Украины.

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Воздушные силы предупредили о "Шахедах"

19:41 Воздушная тревога была объявлена также на Днепропетровщине и Донетчине.

19:40 Воздушные силы предупреждают, что группа "шахедов" на границе Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областей. Она двигается на север.

19:36 Воздушная тревога была объявлена также в Запорожье.

19:31 Воздушная тревога была объявлена в Одесской области.

19:30 Воздушные силы предупредили, что "Шахед" из Николаева двигается в направлении Одесщины.

19:18 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины – Николаевской и Херсонской.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 19:18 / Скриншот карты

18:52 В воздушных силах уточнили, что зафиксировали пуски нескольких групп "Шахедов" из Крыма. Их направление движения – на Одесскую область. В то же время, следует быть готовыми к тому, что они могут изменять свое направление движения. Украинцев призывают следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

18:43 В Воздушных силах отметили, что "Шахед" Николаевской области. Добавили, что его направление движения – на запад.

Внимание! Если в вашей области прозвучала воздушная тревога – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь там, пока не объявят отбой воздушной тревоги. Это может уберечь вам жизнь, ведь во время боевой работы по воздушным целям могут падать обломки.

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