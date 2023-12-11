Про те, що дрони-камікадзе летять на Україну, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Перше повідомлення про загрозу з'явилося близько 19:00. І спочатку загроза була для Півдня України.

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Повітряні сили попередили про "Шахеди"

19:18 Повітряну тривогу оголосили наразі у двох областях України – Миколаївській і Херсонській.



Карта повітряних тривог в Україні станом на 19:18 / Скриншот карти

18:52 У Повітряних силах уточнили, що зафіксували пуски кількох груп "Шахедів" з Криму. Їхній напрямок руху – на Одещину. Водночас варто бути готовими до того, що вони можуть змінювати свій напрямок руху. Українців закликають слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

18:43 У Повітряних силах зауважили, що "Шахед" на Миколаївщині. Додали, що його напрямок руху – на захід.

Увага! Якщо у вашій області пролунала повітряна тривога – негайно ж вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не оголосять відбій повітряної тривоги. Це може вберегти вам життя, адже під час бойової роботи по повітряних цілях можуть падати уламки.

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