Там повідомляли про роботу протиповітряної оборони. 24 Канал закликає жителів області прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Ворог запустив кілька груп "Шахедів": на Миколаївщині працювала ППО, у низці регіонів – тривога
Що відомо про вибухи у Хмельницькій області
Повітряні сили 14 грудня близько 23 години 38 хвилин повідомили, що російські безпілотники типу "Шахед" зафіксували у Вінницькій та Хмельницькій області. Вони рухалися на захід.
Увага! "Шахеди" на Хмельниччині та Вінниччині – у напрямку Старокостянтинова!
– мовиться у дописі Повітряних сил.
Уже 15 грудня близько 0 години 29 хвилин перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів про роботу протиповітряної оборони в одному з районів області.
"Шепетівський район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!" – повідомив він.
Через два десятки хвилин Тюрін повідомив про другі вибухи у Хмельницькій області. Цього разу вони лунали у Хмельницькому районі, де також працювала українська протиповітряна оборона.
Станом на 0 годин 49 хвилин повітряна тривога в області триває. Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки й чи є пошкодження у Хмельницькій області.
Росія атакувала Україну "Шахедами" з Півдня
- Повітряна тривога почала лунати в Херсонській та Миколаївській областях 14 грудня близько 19 години 56 хвилин. Тоді військові повідомляли про рух російських безпілотних літальних апаратів типу "Шахед".
- Уже через годину у Миколаївській області пролунали гучні вибухи. Там повідомляли про роботу ППО.
- Далі тривога почала ширитися за вектором на північні та західні області. Наразі форпостом для російських "Шахедів" є Хмельницька область.