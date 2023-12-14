Окупанти впродовж дня запустили кілька аеробалістичних ракет "Кинджал" по Україні, одну з яких вдалося збити на Київщині. А вже ввечері ворог взявся за запуск дронів-камікадзе. Розповідаємо, де зберігається загроза "Шахедів" і що відомо.

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На Миколаївщині працює ППО

Як зазначили у Силах оборони півдня України о 19:56 "Шахеди" з Херсонської області рухалися у напрямку Миколаївщини. А вже о 20:58 написали, що на Миколаївщині працює ППО. Саме тому в регіоні гучно.

21:03 Сили оборони додали, що кілька груп "Шахедів" летять з Миколаївщини у напрямку Одещини. Через кілька хвилин на Одещині оголосили повітряну тривогу.

Станом на 21:22 повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, а також Донецькій областях. Закликаємо вас перебувати в укриттях, якщо у вашому регіоні попереджають про загрозу з неба. Пам'ятайте, що це може вберегти вам здоров'я та навіть врятувати життя.