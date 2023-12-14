Оккупанты в течение дня запустили несколько аэробалистических ракет "Кинжал" по Украине, одну из которых удалось сбить в Киевской области. А уже вечером враг взялся за запуск дронов-камикадзе. Рассказываем, где сохраняется угроза "Шахедов" и что известно.

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В Николаевской области работает ПВО

Как отметили в Силах обороны юга Украины в 19:56 "Шахеды" из Херсонской области двигались в направлении Николаевской области. А уже в 20:58 написали, что в Николаевской области работает ПВО. Именно поэтому в регионе громко.

21:03 Силы обороны добавили, что несколько групп "Шахедов" летят из Николаевщины в направлении Одесщины. Через несколько минут в Одесской области объявили воздушную тревогу.

По состоянию на 21:22 воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, а также Донецкой областях. Призываем вас находиться в укрытиях, если в вашем регионе предупреждают об угрозе с неба. Помните, что это может уберечь здоровье и даже спасти жизнь.