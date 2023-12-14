У Повітряних силах розповіли, що успішно збили російський "Кинджал" в Київській області. Водночас там закликали громадян не ігнорувати повітряні тривоги, якщо їх оголосили.

До теми Відбій тривоги по МіГу: в Україні була повітряна тривога

У Повітряних силах розповіли про обстріл "Кинджалами" Україну

Повітряні сили зазначили, що о 14:09 по всій території України було оголошено тривогу через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Росії. Уже близько 14:15 було здійснено пуски ракет.

Там наголосили, що загалом противник застосовував 3 аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області у напрямку міста Київ та Старокостянтинова.

Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних Сил України знищено одну ракету Х-47М2 “Кинджал” в Київській області,

– наголосили у Повітряних силах.

Там також підкреслили, що прильоти в районі Старокостянтинова були вже о 14:20. Так, від моменту оголошення повітряної тривоги до прильотів в центральній Україні минуло усього 10 хвилин!

"Про наслідки влучань чи не влучань ворожих ракет в Хмельницькій області, звісно, не коментуємо", – сказали військові.

У Повітряних силах також зауважили, що кілька ворожих цілей, про які вони повідомляли раніше, імовірно, були імітовані ворожими засобами радіоелектронної боротьби. Втім військові наголосили, що й надалі повідомлятимуть про напрямок руху всіх цілей, адже неможливо одразу встановити реальний це "Кинджал" чи так звана "фальш-ціль".

Наостанок Повітряні сили закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже небезпека реальна. Водночас там зауважили, що разом наша країна обов'язково прийде до перемоги.

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