Повітряну тривогу оголосили об 15:35, а вибухи пролунали приблизно об 15:47. Російські винищувачі злетіли з аеродрому Саваслейка.

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Вибух у Києві

За 12 хвилин після оголошення повітряної тривоги у Києві пролунав вибух. Повітряні Сили попередили про запуск ракет у напрямку столиці та Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Станом на 15:54 загроза по всій Україні зберігається.

Також повідомляється про вибухи у Хмельницькій області. Ракети рухаються на Захід.